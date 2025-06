Criança pega o cartão de crédito da mãe e gasta mais de R$ 11 mil no jogo Roblox

Uma criança de 10 anos utilizou o cartão de crédito da mãe para comprar mais de R$ 11 mil em moedas virtuais no jogo "Roblox". O menino, chamado Felipe, é irmão do MC Davi Kneip, que compartilhou a história inusitada nas redes sociais.

Tudo começou com um vídeo publicado pelo cantor na última terça-feira (10), em que a mãe dele, Cristina Kneip, aparece revoltada ao descobrir a situação. "Ele entrou no meu cartão. Eu gerencio o aplicativo dele. Ele entrou falando que ia pedir um açaí, e não pediu açaí coisa nenhuma", bradou.

Inicialmente, a família achou que os gastos giravam em torno de R$ 8 mil. Contudo, em outro vídeo feito ao lado da criança, Cristina explicou que o valor final foi de R$ 11.799, e que não tinha conhecimento da compra porque o filho excluía as mensagens enviadas pelo banco.

"Que fique claro para todos que eu sou uma mãe presente, uma mãe que monitora o seu filho, o que ele está vendo nas redes sociais, inclusive o celular dele é totalmente monitorado e controlado pelo meu celular. Mas, por uma influência de colegas, do jogo, ele pediu meu celular falando que ia comprar um açaí e ele foi liberar o acesso dele para poder fazer comprar. E nisso ele comprou dez vezes, através da Apple", esclareceu.

Como forma de punição, a mãe explicou que vai vender o celular e o Playstation 5 de Felipe. A criança também passará a ajudar nas obrigações de casa. "Quero que ele cresça não sendo um marginal, tendo a confiança dos pais. Quero que ele cresça sabendo que o que ele fez é errado e não deve ser feito novamente", completou Cristina.

Nessa quarta-feira (11), MC Davi compartilhou outro vídeo em que defende o irmão. "Ele tem TDAH altíssimo e é facilmente influenciável. Meu irmão tem que aprender que tudo o que ele faz tem consequência sobre isso", finalizou.

O que é Roblox?

Lançado em 2006, "Roblox" se tornou um dos espaços virtuais mais populares dos últimos anos. Segundo a plataforma Active Player, que fornece uma estimativa do número de jogadores de um jogo, mensalmente, o game recebe mais de 100 milhões de pessoas. Ele também é um dos aplicativos mais baixados da Play Store e da Apple Store, com mais de 1 bilhão de downloads.

Mais do que um simples jogo, "Roblox" é definido como uma "plataforma sandbox", termo utilizado para ambientes de criação de jogos, construção de mapas e exploração de mundos. Ao acessar o aplicativo, é possível entrar em uma variedade de atividades online, como histórias de terror, combate com outros players e exploração.

"Roblox" também é bastante popular nas redes sociais. Apenas no YouTube, um único vídeo curto sobre a plataforma já alcançou mais de 80 milhões de visualizações.

Moedas virtuais

O aplicativo é gratuito e não possui anúncios. Contudo, é dada a possibilidade de compra de moedas virtuais, conhecidas como "robux", que podem ser trocadas por habilidades e itens especiais, além de cosméticos para a customização do jogador.

No site oficial do "Roblox", há um catálogo para a compra das moedas, que varia do preço mais em conta, R$ 29,90 para 400 moedas, até o valor mais caro, R$ 1,179,90 para 24 mil moedas.

A última opção foi a escolhida por Felipe enquanto utilizava o cartão da mãe. Como ele fez dez compras, é estimado que o saldo da criança seja de 240 mil moedas.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari