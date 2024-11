'Aeródromo Embaixador': Gusttavo Lima celebra conclusão de aeroporto particular em sua fazenda no MT

Gusttavo Lima compartilhou em seu Instagram, nesta quinta-feira (31), a conclusão das obras seu novo bem envolvendo a aviação civil. O cantor agora tem um aeroporto para chamar de seu. O aeródromo está instalado em sua fazenda, localizada em Mato Grosso.

Em um vídeo publicado nas redes, o artista contou a novidade, afirmando que o espaço está pronto e com “operação liberada”. No registro é possível ver uma aeronave pousando no local. Segundo ele, a pista receberá voos do país inteiro.

“Concluído 100% esse pátio, que a partir de agora vai receber voos privados do país inteiro. Let’s go, combustível não falta”, narrou o cantor no vídeo postado nos stories.

O local foi batizado pelo sertanejo como “Aeródromo Embaixador”. Ele fica em uma propriedade rural de 39 mil hectares, em Florestal (MT). Conforme o jornal O Globo, o principal usuário do aeroporto deve ser o próprio Gusttavo.

Em uma transmissão online, em que se explicava sobre as acusações que enfrenta na Justiça — uma delas envolvendo a aquisição de um avião por uma empresa de jogos online e outra por transportar dois foragidos para o exterior em uma das suas aeronaves —, ele comentou que nem consegue mais lembrar de quantos aviões teve em sua vida.

“Não sei quantos aviões já tive na minha vida. Mas, gente, comprar um avião não é como comprar um carro”, afirmou ele.