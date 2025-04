Netinho volta ao hospital para dar continuidade a tratamento contra câncer

O cantor Netinho voltou a atualizar os fãs sobre seu estado de saúde, no domingo (27). Ele contou que volta ao hospital, nesta segunda-feira (28), para uma nova temporada de seu tratamento contra câncer. A internação será no Hospital Aliança Star Rede D’Or, em Salvador.

“No total serão seis temporadas e no final um transplante de medula, sem necessidade de doador, de mim para mim mesmo. E cada temporada tem vários capítulos, pois meu tratamento envolve diversas situações, altos e baixos, prevenções, cuidados e tudo mais que ele tem. E eu, disciplinado e focado, sigo cada indicação e/ou proibição da médica que coordena meu tratamento”, escreveu o artista, no Instagram.

Netinho ainda disse que considera um homem de muita fé e falou sobre a coragem que tem. “Deus me lapidou e vem me lapidando através de todos os desafios, dores, sofrimento e inseguranças que fazem parte delas. Tudo isso me faz mais forte, corajoso, honrado e preparado para o que Deus determina para minha vida. Aceito com eterna gratidão tudo que Ele decidir para mim”.

O artista tornou pública sua doença no dia 22 de março. Dias depois, ele já apareceu com a cabeça raspada. Desde então, o cantor atualiza os seguidores com os próximos passos do tratamento. O câncer de Netinho é no sistema linfático.

