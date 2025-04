Netinho fará transplante de medula óssea

O cantor Netinho, que está em tratamento contra um câncer, continua atualizando os seguidores sobre seu caso de saúde. Dessa vez, o artista explicou que terá que fazer um transplante de medula óssea.

Em mensagem compartilhada na manhã desta sexta-feira (11), o cantor afirma que está internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, "terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Serão seis fases no total”, explicou.

“No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo”, afirmou na publicação.

Netinho, que tem 58 anos, foi diagnosticado com um linfoma raro, câncer que se origina no sistema linfático.

No último domingo (6), ele celebrou nas redes sociais ter tido ganho de peso. “Quero dizer que, durante a primeira fase de quimioterapia, perdi três quilos no hospital. E desde que tive a primeira alta até agora, já ganhei 4 quilos. Olha que maravilha! Vamos que vamos”.

Como é um transplante de medula sem doador?

O transplante de medula autólogo, ou seja, sem doador, é feito com as próprias células do paciente.

Segundo a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), as células-tronco são coletadas por meio de uma veia, congeladas e armazenadas, em um processo chamado de "criopreservação".

Essa modalidade de transplante é aplicada a doenças que não têm origem diretamente na medula ou em quadros em que a doença regrediu o suficiente para não atingir mais esse tecido.