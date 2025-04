Netinho atualiza estado de saúde após diagnóstico de câncer: ‘Bochechudo’

O cantor Netinho, de 58 anos, voltou às redes sociais para tranquilizar os seguidores sobre seu estado de saúde após o diagnóstico de câncer. O baiano apareceu sorridente em vídeo postado no Instagram, nesta terça-feira (8).

“Estou ganhando peso. Estou bochechudo”, disse ele.

“Bochechudo e barrigudo! Vamos que vamos no passo do Criador com toda a fé e cheio de positividade”, escreveu ainda na legenda publicação.

Câncer linfático

Netinho divulgou publicamente no mês passado que havia sido diagnosticado com câncer linfático. O artista deu entrada no Hospital Aliança Star, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir dores nas costas e dificuldade para caminhar.

O linfoma é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, um importante componente do sistema imunológico envolvido na produção de células de defesa, chamadas linfócitos. Existem dois tipos principais de linfoma: de Hodgkin(LH) e Não-Hodgkin (LNH).

Ambos os linfomas apresentam comportamentos, sinais e graus de agressividade diferentes. A principal diferença está nas células doentes: o LH é caracterizado pela presença de células grandes e facilmente identificáveis no linfonodo acometido, conhecidas como células de Reed-Sternberg. Já o LNH não tem um tipo celular característico.