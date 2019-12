Vídeo mostra momento em que grupo executa vereadora cearense em Aiuaba, em 2017

Imagens de câmeras de videomonitoramento do assassinato da vereadora Jucely Alves Arrais, em Aiuaba, são divulgadas pela primeira vez após dois anos. A parlamentar, morta em fevereiro de 2017, faz parte de uma família ligada à política ao Poder Executivo do município que sofreu com outros três assassinatos em cerca de oito meses. Outras duas mortes envolvendo políticos e parentes, na cidade, foram registradas na época.

Neste mês, na última terça-feira (24), um outro político cearense foi executado a tiros. O prefeito de Grangeiro, João Gregório Neto (PDT), assassinado enquanto caminhava próximo a um açude do município de Cariri. A Polícia afirmou que dentre as linhas de investigação estão a atuação política da vítima região e crime passional. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Homens armados e encapuzados

As imagens captadas por câmeras de segurança da residência de Jucely Arrais, conhecida como Cely, mostram o que aconteceu na tarde da terça-feira (21), em fevereiro de 2017. No vídeo, um carro de passeio e uma picape pequena são estacionados no meio do calçamento de uma rua da localidade de Bom Nome, em frente à casa da parlamentar.

Dos veículos, gravados por câmeras da área externa do imóvel, saem sete homens, todos armados e encapuzados. Pelo menos três deles estão vestidos com coletes à prova de balas, dos quais um há o nome ‘Poder Judiciário’ inscrito na vestimenta.

Logo após, os condutores dos veículos aguardam em frente a casa, dando apoio ao grupo. Enquanto o motorista do carro modelo Fiat Palio, cor branca, chega a ameaçar os vizinhos que estavam nas calçadas do outro lado da estrada, apontando a arma contra eles e sinalizando para todos saírem dali. Já o motorista do automóvel Fiat Strada, cor cinza, aponta em direção ao portão do lugar e os cinco suspeitos entram na propriedade de Jucely. No interior, uma outra câmera continua o registro da ação criminosa.