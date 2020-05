Policial penal é morta enquanto aguardava reboque de carro com problema na BR-116, em Itaitinga

Uma agente da Polícia Penal foi morta a tiros na rodovia BR-116, em Itaitinga, na Grande Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (22). Os suspeitos do crime fugiram do local sem levar a arma da vítima ou outros pertences.

Segundo testemunhas, a policial estava com o carro quebrado na rodovia na altura do km 20, à espera de um reboque, depois de deixar o serviço. A vítima, Ana Paula de Oliveira, tinha 30 anos e era natural de Fortaleza. Ela era esposa de um policial militar.

Pelo menos até as 12h desta sexta-feira (20), composições da Polícia Militar, da Secretaria de Administração Peninteciária (SAP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) estavam no local. Um helicóptero sobrevoou a região para auxiliar na busca pelos suspeitos.

Composições da Polícia Militar e da Secretaria da Administração Penitenciária estiveram no local do crime Darley Melo / SVM

A forte movimentalçao policial intensificou o tráfego na BR 116, no sentido Horizonte/Fortaleza. O fluxo de carros teve que ser interrompido a altura do km 20 para auxiliar nas buscas policiais.

O Diário do Nodeste entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social para obter mais informações sobre o caso e aguarda resposta para a atualização desta matéria.