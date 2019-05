Polícia vai pedir a prisão de mais três suspeitos de envolvimento na morte de jovem em Sobral

A Polícia Civil vai pedir a prisão de mais três suspeitos de participação no assassinato de Maria Elailane do Nascimento, na última terça-feira (14), em Sobral. Até o momento, quatro adultos foram presos e quatro adolescentes apreendidos.

De acordo com o delegado do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), Paulo Castro, o crime teve como motivação a rivalidade entre facções criminosas.

Uma parente da vítima, que não quis se identificar, afirmou que Maria Elailane não integrava nenhuma facção e atribui o crime à amizade que a jovem tinha com outra mulher, que participaria da organização criminosa. Além disso, um familiar disse que os criminosos enviaram um mototaxista para levá-la ao Bairro Terrenos Novos. Segundo o delegado, a suspeita é de que a jovem participava de uma facção rival a de seus executores, que atuam na área onde ela foi morta.

O corpo da jovem foi encontrado com sinais de espancamento, apedrejamento e facadas. As agressões tiveram início no meio da rua e terminaram dentro de uma casa abandonada, onde foi encontrada morta.

O delegado informou ainda que um dos suspeitos capturados admitiu envolvimento em outro crime ocorrido em Sobral, em 2018.

As agressões contra Maria Elailane do Nascimento iniciaram no meio da rua, em Sobral Foto: Reprodução

As mulheres foram levadas para a Cadeia Pública, o homem para a Penitenciária e os adolescentes para o Núcleo de Menores.