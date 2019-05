Jovem de 19 anos é encontrada morta com sinais de espancamento e golpes de faca em casa abandonada

O corpo de uma mulher de 19 anos, identificada como Maria Elailane do Nascimento, foi encontrado em uma casa abandonada no bairro Terrenos Novos, em Sobral, Região Norte do Ceará, nesta terça-feira (14). Segundo a polícia, a vítima tinha sinais de espancamento, apedrejamento e golpes de faca. No mesmo bairro, com menos de cinco horas de diferença, um rapaz de 20 anos foi morto a tiros.

O primeiro caso ocorreu por volta de 14h, na rua Tomaz Aragão. Já a segunda vítima, Matheus Alves Cavalcante, foi morta a tiros na Rua Ayrton Senna no período da noite. Testemunhas disseram aos policiais que dois homens em uma moto dispararam contra o rapaz.

A polícia informou que as duas vítimas não tinham antecedentes criminais.

O núcleo de homicídios de Sobral investiga a motivação e autoria dos crimes.