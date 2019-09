Operação contra o crime organizado cumpre 27 mandados em Sobral

Uma operação da Polícia Civil contra o crime organizado cumpre, na manhã desta quinta-feira (19), 27 mandados de prisão, busca e apreensão em Sobral, na Região Norte do Estado. A ação começou por volta das 3h. Mais de 100 policiais civis participam da força-tarefa.

Até as 7h, pelo menos 10 pessoas foram presas e levadas para a Delegacia Regional de Sobral. Os mandados são cumpridos contra suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em crimes como tráfico de drogas, homicídios, porte e posse ilegal de arma de fogo, além de receptação.

"A princípio, o objetivo era investigar o tráfico de drogas na cidade, mas no decorrer das investigações verificamos que os envolvidos com o tráfico praticavam roubos, receptação, falsidade ideológica, e alguns outros crimes, como homicídios também. Essas organizações acabam fornecendo armamento para o pessoal praticar roubo e diversos crimes", explicou o delegado do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, Ricardo Magalhães.

Ainda segundo o investigador, mandados foram cumpridos contra seis pessoas que já estavam presas, sendo que três delas estavam em Sobral e os outras três em Fortaleza.