Mulher é morta pelo ex-companheiro com golpes de faca na cidade de São Benedito

Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro com golpes de faca na localidade de Carnaúba,na cidade de São Benedito, no norte do Ceará. O feminicídio aconteceu na noite deste domingo (23), quando a vítima estava em uma festa junina.

De acordo com a polícia, a vítima estava se divertindo quando o homem foi atrás dela, iniciou uma discussão e efetuou golpes de faca. O suspeito, identificado como Ricardo Vasconcelos, de 40 anos, atingiu mais duas pessoas que tantaram socorrê-la. Os três feridos foram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas a mulher não resistiu.

Ricardo foi preso e levado para a Delegacia Regional de Tiaguá. Até a publicação, não havia informações sobre a identidade da vítima e nem o estado de saúde das duas pessoas que ficaram feridas após serem esfaqueadas.