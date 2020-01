Motorista que furou bloqueio da PRF e atropelou pedestres já responde por violência doméstica

O homem de 47 anos que furou um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, durante a fuga, atropelou duas mulheres na noite desta quinta-feira (16), em Sobral, já responde por violência doméstica e ameaça, de acordo com a Polícia Civil. Após cinco horas de negociação, ele foi autuado por tentativa de homicídio, dano ao patrimônio público e desobediência.

A negociação com o motorista foi feita por agentes do Comando Tático Rural (Cotar) da Polícia Militar do Ceará. Ele foi retirado desmaiado do carro, socorrido já na presença da família e levado para uma unidade de saúde, onde está sob custódia da Polícia Militar.

Perseguição

A perseguição policial teve início por volta das 17h40. Segundo a PRF, a perseguição começou quando os agentes receberam uma denúncia sobre um homem que estaria dirigindo um veículo blindado fazendo ultrapassagens proibidas na rodovia federal.

Os agentes decidiram fazer o acompanhamento tático do veículo e, ao entrar na cidade de Sobral, deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor.