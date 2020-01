Motorista em fuga fura bloqueio policial, colide com carros e fere pedestres em Sobral

Uma perseguição policial terminou com várias colisões e pessoas feridas na noite desta quinta-feira (16), em Sobral, no norte do Ceará. Após furar um bloqueio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-222, um homem foi seguido por viaturas da PRF e acabou colidindo com veículos e atingindo pedestres.

Segundo a PRF, a perseguição começou quando os agentes receberam uma denúncia sobre um homem que estaria dirigindo um veículo blindado fazendo ultrapassagens proibidas na rodovia federal. Os agentes decidiram fazer o acompanhamento tático do veículo e, ao entrar na cidade de Sobral, deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor.

Na tentativa de continuar a fuga, o homem deu uma marcha à ré e colidiu com a viatura da PRF e com outros automóveis que estavam estacionados. Algumas pessoas chegaram a ser atingidas e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informação sobre a quantidade exata de feridos.

Veículos foram danificados ao serem atingidos pelo motorista em fuga

Policiais dispararam tiros em direção aos pneus do veículo, o motorista parou, mas se recusava a sair do carro até a última atualização deste texto. Ele chegou a baixar um dos vidros e disse que só iria sair com a chegada dos familiares.

As ruas próximas ao Arco do Triunfo foram isoladas para o tráfego para que a negociação fosse realizada.

Os policiais da PRF, que tiveram o carro danificado, deixaram a ocorrência, que foi assumida pela Polícia Militar e está em andamento.