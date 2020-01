Após cinco horas de negociação, motorista de carro blindado é retirado do veículo, em Sobral

O motorista de um carro blindado que furou um bloqueio da polícia e atingiu outros carros e duas mulheres em uma motocicleta foi retirado do veículo após mais de cinco horas de negociações com os agentes de segurança, na noite desta quinta-feira (16), em Sobral.

O homem partiu do local em uma ambulância, sob escolta policial, logo após a rendição.

As duas mulheres atingidas por ele foram levadas para atendimento médico na Santa Casa de Sobral. Ainda não foram repassadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A perseguição policial teve início por volta das 17h40. Segundo a PRF, a perseguição começou quando os agentes receberam uma denúncia sobre um homem que estaria dirigindo um veículo blindado fazendo ultrapassagens proibidas na rodovia federal. Os agentes decidiram fazer o acompanhamento tático do veículo e, ao entrar na cidade de Sobral, deram ordem de parada, que não foi obedecida pelo condutor.

Na tentativa de continuar a fuga, o homem deu uma marcha à ré e colidiu com a viatura da PRF e com outros automóveis que estavam estacionados.

A partir daí, tiveram início as negociações para que o motorista saísse do carro. Familiares estiveram presentes para auxiliar os trabalhos da polícia. O homem permaneceu no veículo até por volta das 23h, quando a polícia conseguiu convencê-lo a se retirar do automóvel.