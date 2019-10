Imagens de câmeras de monitoramento mostram modelo achada morta deixando prédio junto do marido

Imagens de câmeras de monitoramento de um condomínio no bairro Serrinha - onde a modelo Maria Lucilene da Silva Monteiro, 38, morava com o marido, Francisco Hélio Batista - mostram o casal deixando o local no início da madrugada de 15 de outubro último, dia que em ela foi dada como desaparecida. Lucilene foi encontrada morta com sinais de espancamento e estrangulamento no último sábado (19), no loteamento Novo Aquiraz, na Grande Fortaleza.

Os vídeos, obtidos com exclusividade pelo Sistema Verdes Mares, mostram o casal deixando o prédio um pouco antes de 1h. Este foi o último registro de Lucilene com vida. De acordo com a família, Hélio retornou ao local sem a esposa. Em outra imagem, às 5h24 do mesmo dia, é possível ver Hélio na garagem do prédio, deixando o local sozinho.

O homem foi preso pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, por cometer o crime junto de um amigo, Antonio Vanderlei Ferreira de Lima, 46.

Mulher sofria agressões, segundo a família

Ainda conforme a família da vítima, o casal estava junto há 14 anos e Lucilene era constantemente agredida e ameaçada pelo companheiro. O Sistema Verdes Mares também teve acesso a mensagens de voz enviadas pela vítima ao marido, pedindo o divórcio. Nos aúdios, Lucilene dizia que não estava feliz e pede por uma separação tranquila.

"Eu não estou feliz e nem você está feliz. Pelo amor de Deus, Hélio, vamos ser amigos, numa boa. Ontem eu peguei você chorando, não compensa né, Hélio, você estar comigo sem eu querer, sem eu estar com vontade. Vamos decidir nossa vida, vamos, numa boa, pra gente ser amigo, porque não dá mais, Hélio. Por favor, me entende", diz Lucilene.

Em outro trecho da gravação, a modelo cita a perseguição que sofrida do marido. "É 24 horas no meu pé, não larga do meu pé. Se eu vou pra fisioterapia, tu vai pra fisioterapia, só falta entrar lá dentro. Não sei, não, viu, Hélio, pelo amor de Deus".

A modelo foi sepultada na manhã deste domingo (19) no cemitério do Antônio Bezerra. O corpo da modelo foi recebido por amigos e familiares com aplausos e balões brancos.