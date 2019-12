Idoso denunciado por estupro em desenhos de criança é preso preventivamente em Juazeiro do Norte

Um idoso de 79 anos foi preso preventivamente suspeito de ter estuprado a própria sobrinha de 10 anos em Juazeiro do Norte, no Ceará. A polícia descobriu o crime após a criança escrever uma carta e desenhar nela uma menina sendo amordaçada, denunciando o crime.

Depois de descobrir os abusos sofridos pela filha, a mãe da criança enviou uma carta à polícia escrita pela menina, onde ela descreve detalhes do crime e pede socorro. Ainda no texto, a criança relata que só percebeu que estava sendo abusada ao pesquisar sobre o assunto na internet. Ela tinha oito anos quando começou a ser violentada.

De acordo com a polícia, o idoso já havia sido preso em abril deste ano mas, posteriormente, o juiz que julgou o caso determinou prisão domiciliar após o idoso alegar que tinha problemas de saúde.

Prisão preventiva

Nesta quinta-feira (19), o mesmo juiz que determinou prisão domiciliar revogou o pedido e expediu um novo mandado de prisão preventiva, entendendo que o idoso goza de boa saúde e que não tinha motivos para mantê-lo em prisão domiciliar.

O idoso foi capturado dentro de uma academia em Juazeiro do Norte. Ele foi levado para a Delegacia Regional da cidade. Na manhã desta sexta-feira (20), a polícia retirou a tornozeleira eletrônica dele e encaminhou o idoso para a cadeia pública de Juazeiro do Norte. Ele foi autuado por estupro de vulnerável.

Denúncia

A mãe da menina, que também acusa o idoso de ter abusado sexualmente dela na infância, conta que passou a desconfiar do comportamento da filha em março. “Foi quando ela me contou tudo que estava acontecendo com ela. Eu tenho fé que ele vai ser condenado. Eu quero que ele pague na cadeia”, diz.

Após a mãe ter certeza do crime, resolveu registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia Municipal de Juazeiro do Norte, quando a prisão preventiva do idoso foi decretada.