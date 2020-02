Homicídios no Ceará caem 35% desde o início da Operação Mandacaru, diz Exército

O número de homicídios no Ceará reduziu 35% desde o dia 21 de fevereiro, início da Operação Mandacaru, realizada pelo Exército Brasileiro, de acordo com o coronel Leônidas Carneiro Júnior, com base em dados repassados pela Secretaria da Segurança Pública. "Os números da Secretaria da Segurança Pública estão mostrando uma diminuição no número de crimes violentos. Nos cálculos da secretaria e nos nossos, a redução é de aproximadamente 35% desde o ínicio da nossa operação. A avalição das forças armadas é que estamos cumprindo a missão que nos foi proposta", disse.

Carneiro disse ainda que a queda no número de crimes violentos registrada nos últimos cinco dias está dentro do esperado e que não há informação sobre a prorrogação da operação. "Está dentro das nossas expectativas e isso tende a diminuir ainda mais. Quem faz essa avaliação [da prorrogação da presença das Forças Armadas] é o governo", afirmou.

Segundo a SSPDS, na sexta-feira (21) foram registrados 37 homicídios, 22 no sábado, 34 no domingo, 25 na segunda-feira e 23 crimes violentos na terça-feira (25).

Os 170 homicídios registrados no motim da PM em 2020 já representam um aumento de 37% em relação aos casos registrados durante a última paralisação de PMs no Ceará, em 2012. O movimento daquele ano durou sete dias (de 29 de dezembro de 2011 e 4 de janeiro de 2012), um a menos que o atual, e teve 124 assassinatos.