Estelionatários que aplicavam golpes usando o nome de autoridades são alvo de operação no Ceará

Um grupo suspeito de estelionato por usar o nome de autoridades de todo o País para aplicar golpes é alvo de mandados de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza e na Região Metropolitana na manhã desta quarta-feira (4).

A operação, batizada de "Precatório", foi deflagrada pelas polícias civis do Ceará e do Piauí e também é realizada no Distrito Federal.

A ação é realizada por cerca de 60 policiais civis dos dois estados.

Segundo a Polícia Civil do Ceará, a conclusão da operação ocorrerá ainda nesta manhã. Somente após isso o órgão repassará mais informações, para não atrapalhar os trabalhos dos agentes.