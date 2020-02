Dupla armada persegue e mata duas irmãs em Pacatuba

Duas irmãs que estavam conversando em uma calçada foram mortas a tiros na noite desta sexta-feira, no município de Pacatuba, na Grande Fortaleza. Ao perceber a aproximação dos suspeitos, as vítimas correram para o quintal da casa, mas foram perseguidas e atingidas pelos tiros.

Segundo familiares que não quiseram se identificar, as mulheres foram surpreendidas por uma dupla que chegou em uma motocicleta. Elas correram para dentro de casa, mas homens desceram da moto e as perseguiram. Já no quintal da casa, elas receberam mais disparos e morreram no local.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para solicitar mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o crime. Ninguém foi preso.