Delegada e filhos são baleados no Curió; marido da vítima é suspeito do crime

Um crime com quatro vítimas foi registrado no bairro Curió, Grande Messejana, em Fortaleza, no fim da manhã deste domingo (29). A delegada adjunta da Delegacia de Capturas e (Decap), Fabiane Rocha Mota foi atingida por disparos de arma de fogo no tórax e em um dos dedos.

Conforme informações apuradas pelo Sistema Verdes Mares, além da policial, foram baleados dois filhos do casal, um de 14 anos, atingido no braço; a filha, de 16 anos, atingida nas costas. O suspeito pelo crime é o esposo da delegada e pai dos jovens. Ele atua como pastor e cometeu suicídio após o crime.

A arma utilizada no crime seria da própria policial. Uma outra vítima, de 20 anos e também filha da delegada, conseguiu pular a janela e não foi atingida. Até a publicação desta matéria, não havia sido informado o estado de saúde das vítimas alvejadas.