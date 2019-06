Uma criança de aproximadamente 12 anos foi atingida de raspão na cabeça por uma bala perdida na Rua Nova Conquista, no bairro Itaperi, na noite desta quarta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, um grupo de homens encapuzados chegou ao local e efetuou diversos disparos na via. O garoto estava em uma calçada no momento que foi atingido. Os suspeitos fugiram.

A PM socorreu a criança para a Upa da região e depois ela foi transferida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.