O coroinha Ronald Miguel Freitas de Oliveira, de 15 anos, morreu vítima de bala perdida durante tiroteio no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. O caso foi na noite deste domingo (24) em frente à casa do jovem. Ronald Miguel estava sentado na calçada com a mãe, após chegar de uma missa, quando foi atingido na cabeça durante tiroteio entre grupos criminosos. Ele levou pelo menos um tiro.

O adolescente foi socorrido e levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Barra do Ceará. Ele ainda foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou inquérito policial e investigação para identificar as circunstâncias do crime e os autores.

Amigos e familiares aguardam o corpo do menino que será velado na tarde desta segunda-feira (25) no centro comunitário da Barra do Ceará.