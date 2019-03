Ceará registra 33 mortes mortes violentas no Carnaval de 2019

O Ceará registrou 33 mortes violentas ao longo do Carnaval de 2019. Apesar de alto, o número representa uma redução de 44,1% em comparação com o mesmo período de 2018, quando houve 59 assassinatos. O balanço foi divulgado na manhã desta quinta-feira (7) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Houve também diminuição de 14,5% na quantidade de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP). Foram registrados 296 casos envolvendo crimes como roubo, exceto o roubo seguido de morte.

Estradas

Nas rodovias estaduais foram abordados 15.120 veículos este ano. No ano passado foram 13,285, ou seja, houve um aumento de aproximadamente 14% no número de fiscalizações. O número de apreensões de veículos também cresceu 45% em comparação com 2018, quando 156 ocorrências. Em 2019, foram 226.

Houve 49 acidentes registrados este ano no período do carnaval. Oito pessoas morreram nas estradas estaduais.

Atendimentos em Aeronaves

As aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) realizaram 31 atendimentos. Destes, 21 ocorrências foram feitas para patrulhamento, 6 para remoção aeromédica, uma de apoio policial, uma de afogamento sem resgate e um resgate de agente de segurança.

Lei contra Importunação Sexual

Durante o período do Carnaval foi promovida uma campanha baseada na Lei de Importunação Sexual, que combate ações beijos ou "passar a mão" sem permissão da vítima. Foram registrados dois casos, um em Caucaia e outro em Aquiraz.

Ocorrências do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros realizou 24.226 atendimentos este ano, sendo 24.161 de ações de prevenção, seis afogamentos fatais, 53 resgates de pessoas afogadas e seis crianças achadas.