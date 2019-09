Ataques no Ceará: nova onda de ações criminosas chega ao sexto dia

A nova onda de ataques criminosos no Ceará chega ao sexto dia nesta quarta-feira (25) com ocorrências em todo o Ceará. Por volta das 5h30, o galpão de uma empresa de reciclagem no Conjunto Timbó, em Maracanaú, foi incendiado, segundo testemunhas, por cinco homens que jogaram gasolina no local e atearam fogo.

Deste a madrugada, foram incendiados um ônibus na rodoviária de Várzea Alegre e um caminhão em Juazeiro do Norte, ambas cidades do cariri cearense. Um caminhão particular que faz serviço de frete também foi totalmente queimado em Tauá, na região do Sertão dos Inhamuns, assim como um ônibus que transportava funcionários de uma empresa teve perda total na CE-065, em Maranguape, na Região Metropolitana. Um transporte escolar estacionado no pátio da Prefeitura de Choró, no Sertão Central, também foi destruída pelo fogo.

Este é o número de ataques registrados até agora no Ceará devido à onda de violência que começou no último dia 20. Incêndios em ônibus, veículos particulares, estabelecimentos comerciais e prédios públicos, na Capital e no Interior, são algumas das ações criminosas.

Ainda na noite da terça-feira, também foram alvos de incêndios criminosos um clube de tiro no bairro Guajiru, em Caucaia; um micro-ônibus dentro do estacionamento de um posto de saúde no bairro Pavuna, em Pacatuba; e a fachada de um supermercado no bairro Papicu, em Fortaleza. Em Várzea Alegre, três pessoas jogaram um coquetel molotov no Fórum da cidade mas, apesar do ataque, não conseguiram incendiar o local. Um carro também foi incendiado na garangem da prefeitura da cidade, mas as chamas foram apagadas por um vigilante.

pessoas foram capturadas por suspeitas de envolvimento nas ações, sendo 24 somente na última terça e 9 já hoje, de acordo com o Governo do Estado

Ônibus incendiado em Maranguape Halisson Ferreira

Em Maracanaú, o ataque desta manhã à empresa de reciclagem destruiu o estoque de papel, as máquinas de desenrolar bobinas da produção de corte, o teto e até a lage, além da estrutura metálica. Segundo o dono, ele teve um prejuízo em torno de R$ 200 mil.

Em Várzea Alegre, o ônibus incendiado pertence a uma empresa de turismo. O veículo estava estacionado no terminal rodoviário da cidade de Várzea Alegre e foi totalmente destruído totalmente pelas chamas. No local, também estavam estacionadas quatro vans, mas não foram atingidas pelas chamas.

Em Juazeiro do Norte, o caminhão incendiado estava na Rua Marieta Franca, no bairro Santo Antônio. Testemunhas disseram ter visto um grupo jogar um líquido inflamável no veículo, atear fogo e depois fugir em um carro. As chamas foram apagadas por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas houve perda total, segundo o proprietário.

Caminhão que faz serviço de transporte por frete foi incendiado em Tauá VC Repórter

No município de Tauá, por volta de 3h30, criminosos incendiaram um caminhão que faz o serviço de mudanças e fretes. O proprietário, Ronaldo Melo, lamentou a situação. Ele disse por telefone que terminou de pagar o veículo recentemente e não tinha seguro. O fogo também foi apagado pelos bombeiros.

Na CE-065, em Maranguapre, o ônibus destinado ao transporte de funcionários de uma empresa estava apenas com o motorista quando foi atacado, por colta das 4h. Após as chamas, sobrou apenas a carcaça.

No caso da van que fazia o transporte escolar em Choró, o incêndio foi registrado por volta das 3h. Ainda não há informações sobre o impacto que a ação criminosa teve nas aulas da rede municipal da cidade.

Transporte escolar destruído em Choró VC Repórter

Ataques confirmados

6º DIA - Quarta-feira (25/9)

Total de ataques: 6

Ônibus incendiado na rodoviária de Várzea Alegre

Caminhão incendiado em rua de Juazeiro do Norte

Ônibus que fazia o transporte de funcionários de uma empresa incendiado na CE-065, em Maranguape

Caminhão particular que faz serviço de frete incendiado em Tauá

Transporte escolar incendiado por no pátio da Prefeitura de Choró

Galpão de empresa de reciclagem incendiado em Maracanaú

5º DIA - Terça-feira (24)

Total de ataques: 18

Van no Canindezinho

Caminhão de lixo no Bairro Varjota

Ônibus de transporte urbano incendiado no Bairro Cidade Nova

Caminhão de lixo queimado no Bairro Vila Velha III

Estacionamento de concessionária de veículos na Av. Santos Dumont

Caminhão incendiado no Cais do Porto, em Fortaleza. Motorista ficou ferido

Caminhão de carga incendiado sobre a ponte do Rio Ceará, que liga Fortaleza a Caucaia

Dois ônibus estacionados em um posto de gasolina, no Bairro Palestina, na cidade de Canindé, incendiados

Ônibus abandonado incendiado em estacionamento de um Posto de Combustível em Ibaretama

Ônibus da linha Conjunto São Bernardo, na rua Pedro de Alcântara e Silva com rua Bela Vista

Van incendiada na Avenida 9, no Planalto Mondubim

Caminhão incendiado no Conjunto Maria Tomásia, no Jangurussu

Incêndio a um ecoponto no Bairro Vila Velha, em Fortaleza

Incêndio em um clube de tiro no Bairro Guajiru, em Caucaia

Micro-ônibus incendiado no Bairro Pavuna, em Pacatuba

Grupo incendeia fachada de supermercado no Bairro Papicu, em Fortaleza.

Três pessoas jogaram um coquetel molotov no Fórum de Várzea Alegre

Carro incendiado na garagem da Prefeitura de Várzea Alegre

4º DIA - Segunda (23)

Total de ataques: 17

Carro Enel incendiado no bairro Conjunto Esperança

Ônibus incendiado Alameda das Palmeiras, bairro Ancuri

Ônibus incendiado no campo conhecido como "Seu Pedro", no bairro Aracapé

Ônibus escolar incendiado em Paracuru

Carro Enel incendiado no Jangurussu

Carro da Cagece incendiado no bairro Presidente Vargas

Ônibus de empresa privada incendiado no Canindezinho

Topique incendiada na Rua Verde, Sítio São João (motorista teve a perna ferida)

Carro de empresa de internet incendiado no Planalto Ayrton Senna

Topique incendiada Vila Velha

Micro-ônibus da linha Mondubim incendiado

Ônibus de empresa privada incendiado na ponte sobre o Rio Ceará

Ônibus incendiado em Iparana, em Caucaia

Juizado Especial Cível e Criminal do Vila Velha sofreu a explosão de uma bomba caseira

Dois caminhões incendiados em Maracanaú

Caminhão incendiado no pátio da sub-prefeitura de Pacatuba

Cinco veículos estacionados na garagem da prefeitura do município de Jucás incendiados

3º DIA - Domingo (22)

Total de ataques: 06

Três caminhões incendiados na BR-116 no bairro Ancuri, em Fortaleza

Posto de combustíveis em Quixadá sofre tentativa de incêndio

Caminhão com carga de papel higiênico incendiado em Maracanaú

Caminhão incendiado na Cidade 2000

Loja de veículos atacada na Av. Godofredo Maciel, na Maraponga

Carro da Enel incendiado em Quixadá

2º DIA - Sábado (21/9)

Total de ataques: 02

Técnicos são alvos de tiros durante manutenção em torre de telefonia no bairro Messejana

Caminhão de frios incendiado na Rua das Adenanteras, na Cidade 2000

1º DIA - Sexta-feira (20/9)

Total de ataques: 01