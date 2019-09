Ataques no Ceará: Caminhão é incendiado em rodovia no 8º dia de ações criminosas

Caminhão foi incendiado no km 77 da BR-222, em São Luís do Curu Reprodução

O Ceará chega nesta sexta-feira (27) ao 8º dia da nova onda de ataques criminosos que atingem todo o Estado. O primeiro caso confirmado do dia foi o incêndio a um caminhão na rodovia BR-222, no município de São Luís do Curu. Desde a sexta passada, dia 20, foram registrados incêndios a ônibus, transportes escolares, carros particulares e de concessionárias além de prédios públicos em todas as regiões do Estado

Os outros casos mais recentes ocorreram durante a noite desta quinta-feira (26), quando foram incendiados incendiados um carro de uma autoescola na Aerolândia, uma loja de motos no José Walter, onde uma moto da companhia Enel foi alvo de tiros, mas ninguém se feriu, e um trator que estava dentro de um cemitério no Ancuri. Todos os regitros deste período foram na Capital.

No caso do caminhão incendiado em São Luís do Curu,por volta das 2h, criminosos renderam as duas pessoas que estavam no veículo e atearam fogo, por volta das 2h. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou as chamas.

As forças de segurança do Estado pediram a transferência de 12 chefes da organização criminosa responsável pelos ataques para presídios federais de segurança máxima com o objetivo de isolá-los. A Justiça Estadual está analizando os pedidos. Outros 557 presos também foram remanejados internamente dentro de unidades prisionais cearenses.

Uma bolsa e uma bicicleta foram abandonadas por criminosos durante o ataque a um carro de uma autoescola. Foto: Arquivo pessoal

Ataques confirmados

8º DIA - Sexta-feira (27/9)

Total de ataques: 15

Caminhão incendiado no km 77 da BR-222, em São Luís do Curu.

7º DIA - Quinta-feira (26/9)

Total de ataques: 15

Loja de estofados incendiada no Quintino Cunha.

Caminhão de lixo incendiado na Rua Porfírio Alves, em Iguatu.

Viatura incendiada em Aratuba

Câmara Municipal de Pindoretama é alvo de tentativa de incêndio. Vigilante foi rendido, mas após atearem fogo em algumas cadeiras, os criminosos fugiram e o vigia conseguiu apagar as chamas

Carros de servidores da prefeitura de Pindoretama estacionados em uma foi alvo de tentativa de incêndio

Base do Samu no bairro Cajazeiras foi atacada na madrugada por criminosos atearam fogo numa ambulância

Caminhão caçamba incendiado no aterro sanitário de Pacajus pouco após a meia-noite

Micro-ônibus incendiado no km 65 da CE-085, em Paracuru, na madrugada

Veículo incendiado no cruzamento da Rua Acaraí com Rua Palmeira dos Índios, no Bairro Ancuri, em Fortaleza, na madrugada

Ônibus da linha Parangaba/Centro foi incendiado no cruzamento das ruas Elcias Lopes com rua Equador, no bairro Itaoca

Ônibus urbano incendiado na rua Iná Brito, no Parque Presidente Vargas, em Fortaleza

Carro da Enel incendiado na rua Ramos Ferreira, no Pacheco, Região Metropolitana de Fortaleza

Tentativa de incêndio a loja de motos seguida de tiros contra motocicleta da Enel no bairro José Walter

Carro de auto escola incendiado no Bairro Aerolândia

Trator incendiado dentro de um cemitério no Bairro Ancuri, em Fortaleza.

6º DIA - Quarta-feira (25/9)

Total de ataques: 20

Ônibus incendiado na rodoviária de Várzea Alegre

Caminhão incendiado em rua de Juazeiro do Norte

Ônibus que fazia o transporte de funcionários de uma empresa incendiado na CE-065, em Maranguape

Caminhão particular que faz serviço de frete incendiado em Tauá

Transporte escolar incendiado por no pátio da Prefeitura de Choró

Galpão de empresa de reciclagem incendiado em Maracanaú

Moto incendiada em Paraipaba

Caminhão incendiado na Cidade 2.000

Retroescavadeira de empresa que presta serviços para a Prefeitura de Maranguape incendiada no Bairro Novo Maranguape

Ônibus escolar incendiado no município de Eusébio, no Ceará

Caçamba incendiada próximo ao 4º Anel Viário, uma pessoa ficou ferida

Princípio de incêndio em ônibus no Conjunto Sítio São João; população conseguiu apagar as chamas

Caminhão é incendiado no Jardim Jatobá, em Fortaleza

Ônibus é incendiado na Vila Manoel Sátiro

Carro estacionado em frente o 5º DP sofre tentativa de incêndio, na Parangaba

Veículos incendiados no pátio do Detran de Russas

Caminhão estacionado no galpão de um supermercado no Parque Santa Maria foi incendiado

Carro estacionado no Núcleo de Zoonozes de Maranguape, no Bairro Tangueira, foi incendiado no período da noite

Posto de Saúde Gonzaga Mota no Jereissati II, em Pacatuba, foi alvo de ataque. Tentaram invadir o local e atearam fogo na entrada dos fundos

Sub-prefeitura do Vila das Flores, em Pacatuba, foi atacada por homens que atearam fogo no local, mas o incêndio não se alastrou

5º DIA - Terça-feira (24)

Total de ataques: 27

Van no Canindezinho

Caminhão de lixo no Bairro Varjota

Ônibus de transporte urbano incendiado no Bairro Cidade Nova

Caminhão de lixo queimado no Bairro Vila Velha III

Estacionamento de concessionária de veículos na Av. Santos Dumont

Caminhão incendiado no Cais do Porto, em Fortaleza. Motorista ficou ferido

Caminhão de carga incendiado sobre a ponte do Rio Ceará, que liga Fortaleza a Caucaia

Dois ônibus estacionados em um posto de gasolina, no Bairro Palestina, na cidade de Canindé, incendiados

Ônibus abandonado incendiado em estacionamento de um Posto de Combustível em Ibaretama

Ônibus da linha Conjunto São Bernardo, na rua Pedro de Alcântara e Silva com rua Bela Vista

Van incendiada na Avenida 9, no Planalto Mondubim

Caminhão incendiado no Conjunto Maria Tomásia, no Jangurussu

Incêndio a um ecoponto no Bairro Vila Velha, em Fortaleza

Incêndio em um clube de tiro no Bairro Guajiru, em Caucaia

Micro-ônibus incendiado no Bairro Pavuna, em Pacatuba

Grupo incendeia fachada de supermercado no Bairro Papicu, em Fortaleza.

Três pessoas jogaram um coquetel molotov no Fórum de Várzea Alegre

Carro incendiado na garagem da Prefeitura de Várzea Alegre

Área próxima ao estacionamento da Arena Castelão é incendiada

Posto de combustível foi alvo de um coquetel molotov em Baturité

Creas de Caririaçu atingido por coquetéis molotov

Correios de Caririaçu atingido por coquetel molotov

Carro dos Correios incendiado no Jardim Fluminense

Galpão em Umirim incendiado às margens da BR-222, no km 88

Ônibus escolar sofreu tentativa de incêndio em Paramoti

Carro de locadora que presta serviço para a Prefeitura de Fortaleza incendiado no Conjunto Palmeiras

Posto de combustíveis na Av. Alberto Craveiro, no Castelão, em Fortaleza. Vigilante foi rendido e bomba foi danificada, na madrugada

4º DIA - Segunda (23)

Total de ataques: 17

Carro Enel incendiado no bairro Conjunto Esperança

Ônibus incendiado Alameda das Palmeiras, bairro Ancuri

Ônibus incendiado no campo conhecido como "Seu Pedro", no bairro Aracapé

Ônibus escolar incendiado em Paracuru

Carro Enel incendiado no Jangurussu

Carro da Cagece incendiado no bairro Presidente Vargas

Ônibus de empresa privada incendiado no Canindezinho

Topique incendiada na Rua Verde, Sítio São João (motorista teve a perna ferida)

Carro de empresa de internet incendiado no Planalto Ayrton Senna

Topique incendiada Vila Velha

Micro-ônibus da linha Mondubim incendiado

Ônibus de empresa privada incendiado na ponte sobre o Rio Ceará

Ônibus incendiado em Iparana, em Caucaia

Juizado Especial Cível e Criminal do Vila Velha sofreu a explosão de uma bomba caseira

Dois caminhões incendiados em Maracanaú

Caminhão incendiado no pátio da sub-prefeitura de Pacatuba

Cinco veículos estacionados na garagem da prefeitura do município de Jucás incendiados

3º DIA - Domingo (22)

Total de ataques: 06

Três caminhões incendiados na BR-116 no bairro Ancuri, em Fortaleza

Posto de combustíveis em Quixadá sofre tentativa de incêndio

Caminhão com carga de papel higiênico incendiado em Maracanaú

Caminhão incendiado na Cidade 2000

Loja de veículos atacada na Av. Godofredo Maciel, na Maraponga

Carro da Enel incendiado em Quixadá

2º DIA - Sábado (21/9)

Total de ataques: 02

Técnicos são alvos de tiros durante manutenção em torre de telefonia no bairro Messejana

Caminhão de frios incendiado na Rua das Adenanteras, na Cidade 2000

1º DIA - Sexta-feira (20/9)

Total de ataques: 01