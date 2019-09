Ataques no Ceará: 7º dia de ações criminosas tem viatura e câmara de vereadores incendiadas

Com novos ataques registrados nesta quinta-feira (26), o Ceará enfrenta o 7º dia seguido de ataques criminosos em todo o Estado. Em Aratuba, no Maciço de Baturité, uma viatura foi totalmente incendiada. O veículo estava estacionado em frente à guarnição da Policia Militar, mas ninguém foi preso. Já em Pindoretama, na Região Metropolitana, a câmara municipal da cidade e uma casa onde são guardados carros de servidores, ao lado da prefeitura, foram alvos de criminosos que atearam fogo. Nos dois casos, os ataques foram consumados, mas não houve grandes estragos.

Além destes casos, loja de estofados no Quintino Cunha, em Fortaleza, e um caminhão de lixo em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará também foram alvos de incêndios nesta madrugada.

Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra responsáveis pelos ataques recentes no Estado. Os alvos são 15 integrantes de facção que ordenaram e executaram ataque a torres de transmissão de energia em abril deste ano, além das recentes ações criminosas registradas no estado.

Ao todo, o estado já contabiliza ao menos 75 ataques em Fortaleza, Região Metropolitana e interior. As ações tiveram início no dia 20 de setembro. Até o momento, a polícia capturou 67 pessoas suspeitas de envolvimento nos atos, dentre os quais, 21 adolescentes.

Este é o número de ataques registrados até agora no Ceará devido à onda de violência que começou no último dia 20. Incêndios em ônibus, veículos particulares, estabelecimentos comerciais e prédios públicos, na Capital e no Interior, são algumas das ações criminosas.

Ataques de quinta-feira

Loja de estofados incendiada no Quintino Cunha, em Fortaleza Halisson Ferreira/SVM

João de Souza Silva, proprietário da loja de estofados incendiada nesta madrugada, disse que, o estabelecimento funcionava há três anos na Rua Dona Lúcia Pinheiro. De acordo com o empresário, ele recebeu uma ligação por volta das 2h30, dizendo que o local estava pegando fogo. Ele afirmou que dentro da loja havia sofás, tecidos, esponjas e máquinas de costura. “Agora, só Deus sabe. Já não tem serviço, e tem que recuperar o prédio, que era alugado, e os sofás dos clientes”, lamentou.

No município de Iguatu, na Região Centro-Sul, o ataque criminoso foi registrado contra um caminhão de lixo. O veículo estava em um galpão que funciona como garagem de veículos da prefeitura do município. O Corpo de Bombeiros afirmou para o Sistema Verdes Mares que no local havia seis veículos, porém só um foi atingido. Um mulher foi presa e duas adolescentes foram apreendidas suspeitas de terem participação no ataque.

Na cidade de Aratuba, no Maciço de Baturité, o veículo da polícia que estava estacionado em frente à base da Polícia Militar foi incendiado. A viatura ficou destruída. Segundo a polícia, dois homens chegaram em uma moto e jogaram coquetel molotov no automóvel. Em seguida fugiram. Ninguém foi preso.

Viatura da Polícia incendiada em Aratuba VC Repórter

A Câmara Municipal de Pindoretama, na Grande Fortaleza, também foi alvo de um princípio de incêndio entre a meia-noite e 1h desta madrugada. O vigilante foi rendido, mas após atearem fogo em algumas cadeiras, os criminosos fugiram e o profissional conseguiu apagar as chamas.

Em seguida, no mesmo município, o mesmo grupo foi a uma residência onde ficam estacionados veículos de servidores da prefeitura e jogaram um material inflamável e atearam fogo, mas as chamas não atingiram nenhum carro, segundo um dos vereadores da cidade, que não quis se identificar.

Ataques confirmados

7º DIA - Quinta-feira (26/9)

Total de ataques: 5

Loja de estofados incendiada no Quintino Cunha.

Caminhão de lixo incendiado na Rua Porfírio Alves, em Iguatu.

Viatura incendiada em Aratuba

Câmara Municipal de Pindoretama é alvo de tentativa de incêndio. Vigilante foi rendido, mas após atearem fogo em algumas cadeiras, os criminosos fugiram e o vigia conseguiu apagar as chamas

Carros de servidores da prefeitura de Pindoretama estacionados em uma foi alvo de tentativa de incêndio

6º DIA - Quarta-feira (25/9)

Total de ataques: 18

Ônibus incendiado na rodoviária de Várzea Alegre

Caminhão incendiado em rua de Juazeiro do Norte

Ônibus que fazia o transporte de funcionários de uma empresa incendiado na CE-065, em Maranguape

Caminhão particular que faz serviço de frete incendiado em Tauá

Transporte escolar incendiado por no pátio da Prefeitura de Choró

Galpão de empresa de reciclagem incendiado em Maracanaú

Moto incendiada em Paraipaba

Caminhão incendiado na Cidade 2.000

Retroescavadeira de empresa que presta serviços para a Prefeitura de Maranguape incendiada no Bairro Novo Maranguape

Ônibus escolar incendiado no município de Eusébio, no Ceará

Caçamba incendiada próximo ao 4º Anel Viário, uma pessoa ficou ferida

Princípio de incêndio em ônibus no Conjunto Sítio São João; população conseguiu apagar as chamas

Caminhão é incendiado no Jardim Jatobá, em Fortaleza

Ônibus é incendiado na Vila Manoel Sátiro

Carro estacionado em frente o 5º DP sofre tentativa de incêndio, na Parangaba

Veículos incendiados no pátio do Detran de Russas

Caminhão estacionado no galpão de um supermercado no Parque Santa Maria foi incendiado

Carro estacionado no Núcleo de Zoonozes de Maranguape, no Bairro Tangueira, foi incendiado no período da noite

5º DIA - Terça-feira (24)

Total de ataques: 25

Van no Canindezinho

Caminhão de lixo no Bairro Varjota

Ônibus de transporte urbano incendiado no Bairro Cidade Nova

Caminhão de lixo queimado no Bairro Vila Velha III

Estacionamento de concessionária de veículos na Av. Santos Dumont

Caminhão incendiado no Cais do Porto, em Fortaleza. Motorista ficou ferido

Caminhão de carga incendiado sobre a ponte do Rio Ceará, que liga Fortaleza a Caucaia

Dois ônibus estacionados em um posto de gasolina, no Bairro Palestina, na cidade de Canindé, incendiados

Ônibus abandonado incendiado em estacionamento de um Posto de Combustível em Ibaretama

Ônibus da linha Conjunto São Bernardo, na rua Pedro de Alcântara e Silva com rua Bela Vista

Van incendiada na Avenida 9, no Planalto Mondubim

Caminhão incendiado no Conjunto Maria Tomásia, no Jangurussu

Incêndio a um ecoponto no Bairro Vila Velha, em Fortaleza

Incêndio em um clube de tiro no Bairro Guajiru, em Caucaia

Micro-ônibus incendiado no Bairro Pavuna, em Pacatuba

Grupo incendeia fachada de supermercado no Bairro Papicu, em Fortaleza.

Três pessoas jogaram um coquetel molotov no Fórum de Várzea Alegre

Carro incendiado na garagem da Prefeitura de Várzea Alegre

Área próxima ao estacionamento da Arena Castelão é incendiada

Posto de combustível foi alvo de um coquetel molotov em Baturité

Creas de Caririaçu atingido por coquetéis molotov

Correios de Caririaçu atingido por coquetel molotov

Carro dos Correios incendiado no Jardim Fluminense

Galpão em Umirim incendiado às margens da BR-222, no km 88

Ônibus escolar sofreu tentativa de incêndio em Paramoti

Carro de locadora que presta serviço para a Prefeitura de Fortaleza incendiado no Conjunto Palmeiras

4º DIA - Segunda (23)

Total de ataques: 17

Carro Enel incendiado no bairro Conjunto Esperança

Ônibus incendiado Alameda das Palmeiras, bairro Ancuri

Ônibus incendiado no campo conhecido como "Seu Pedro", no bairro Aracapé

Ônibus escolar incendiado em Paracuru

Carro Enel incendiado no Jangurussu

Carro da Cagece incendiado no bairro Presidente Vargas

Ônibus de empresa privada incendiado no Canindezinho

Topique incendiada na Rua Verde, Sítio São João (motorista teve a perna ferida)

Carro de empresa de internet incendiado no Planalto Ayrton Senna

Topique incendiada Vila Velha

Micro-ônibus da linha Mondubim incendiado

Ônibus de empresa privada incendiado na ponte sobre o Rio Ceará

Ônibus incendiado em Iparana, em Caucaia

Juizado Especial Cível e Criminal do Vila Velha sofreu a explosão de uma bomba caseira

Dois caminhões incendiados em Maracanaú

Caminhão incendiado no pátio da sub-prefeitura de Pacatuba

Cinco veículos estacionados na garagem da prefeitura do município de Jucás incendiados

3º DIA - Domingo (22)

Total de ataques: 06

Três caminhões incendiados na BR-116 no bairro Ancuri, em Fortaleza

Posto de combustíveis em Quixadá sofre tentativa de incêndio

Caminhão com carga de papel higiênico incendiado em Maracanaú

Caminhão incendiado na Cidade 2000

Loja de veículos atacada na Av. Godofredo Maciel, na Maraponga

Carro da Enel incendiado em Quixadá

2º DIA - Sábado (21/9)

Total de ataques: 02

Técnicos são alvos de tiros durante manutenção em torre de telefonia no bairro Messejana

Caminhão de frios incendiado na Rua das Adenanteras, na Cidade 2000

1º DIA - Sexta-feira (20/9)

Total de ataques: 01