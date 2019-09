PF prende líderes de facção criminosa responsável por ataques no Ceará

A Polícia Federal realiza no Ceará, na manhã desta quinta-feira (26), a "Operação Torre", com objetivo de desarticular lideranças da organização criminosa responsável pela ordem e execução dos ataques a torres de transmissão de energia elétrica no dia 1º de abril de 2019, na Região Metropolitana de Fortaleza, e também pelas recentes ações criminosas que incendeiam veículos e estabelecimentos no Estado desde o último dia 20.

Ao todo, segundo a PF, já foram cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão no Ceará e em Pernambuco. No estado vizinho, uma ordem de prisão foi cumprida ainda na quarta-feira (25) contra um homem, de 45 anos, natural de Umbuzeiro/PB, integrante e fundador da facção criminosa responsável pelos ataques no Ceará.

Segundo as investigações, as ações do grupo criminoso foram praticadas sob determinação de lideranças que cumprem pena em presídios. As ordens eram planejadas por elas e executadas por outros integrantes da mesma organização criminosa que se encontravam em liberdade.

Os investigados responderão, conforme a conduta de cada um, pelos crimes de dano, incêndio, participação em organização criminosa e outros que forem verificados nas investigações. As medidas judiciais foram representadas pela autoridade policial e deferidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Justiça do Estado do Ceará.

Além da Polícia Federal participam da "Operação Torre" o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em conjunto com o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

Sétimo dia de ataque

Com os novos ataques registrados nesta quintaa, o Ceará enfrenta o 7º dia seguido de ações criminosas em todo o Estado.

>Polícia capturou ao menos 63 suspeitos por ações criminosas

Em Aratuba, no Maciço de Baturité, uma viatura foi totalmente incendiada. O veículo estava estacionado em frente à guarnição da Policia Militar, mas ninguém foi preso.

Já em Pindoretama, na Região Metropolitana, a câmara municipal da cidade e uma casa onde são guardados carros de servidores, ao lado da prefeitura, foram alvos de criminosos que atearam fogo. Nos dois casos, os ataques foram consumados, mas não houve grandes estragos.

Além destes casos, loja de estofados no Quintino Cunha, em Fortaleza, e um caminhão de lixo em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará também foram alvos de incêndios nesta madrugada.