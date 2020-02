Defesa de réu preso quer realizar simulação de voo

A investigação policial aponta que 'Gegê do Mangue' e 'Paca' foram atraídos por comparsas da facção Primeiro Comanda da Capital para fazer um voo de helicóptero pela Região Metropolitana de Fortaleza e terminaram sendo alvos de uma emboscada. A defesa de um dos presos pelo duplo homicídio, Carlenilto Pereira Maltas, quer realizar uma simulação do voo.

Os advogados do acusado ingressaram com o pedido na 1ª Vara Criminal da Comarca de Aquiraz, da Justiça Estadual - onde tramita o processo dos homicídios - no dia 15 de janeiro deste ano. Eles solicitaram acesso à aeronave que foi utilizada no crime, de prefixo PR-YHB (que hoje está à disposição da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará, a Ciopaer, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS); e entrada de um controlador de voo indicado pela própria defesa no helicóptero, para emitir um estudo técnico.

> PF investiga lavagem de dinheiro de líderes do PCC mortos no Ceará

O colegiado de juízes de Aquiraz designado para o caso intimou a defesa de Carlenilto, no dia 24 último, "para justificar a necessidade e utilidade da referida prova, inclusive a razão para utilização da mesma aeronave ou se outra do mesmo modelo não resultaria nas mesmas conclusões, haja vista que a aeronave requerida está cedida ao Governo Estado do Ceará".

Com dez réus, sendo seis foragidos e alguns presos em outros estados, o processo é considerado complexo para as autoridades. Uma audiência está marcada para 19 de fevereiro próximo, às 17h, em Guarujá, São Paulo, para ouvir uma testemunha de defesa de André Luis da Costa Lopes, o 'Andrezinho da Baixada'.

Estão presos Carlenilto Maltas, 'Andrezinho da Baixada', Jefte Ferreira Santos e o piloto do voo, Felipe Ramos Morais. Seguem foragidos Gilberto Aparecido dos Santos, o 'Fuminho'; Erick Machado Santos, o 'Neguinho Rick da Baixada'; Tiago Lourenço de Sá de Lima; Ronaldo Pereira Costa; Renato Oliveira Mota; e Maria Jussara da Conceição Ferreira Santos.