Visitação nos Parques Nacionais de Jericoacoara e Ubajara é suspensa por uma semana

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou em nota, nesta terça-feira (17), a suspensão de visitação em todos os Parques Nacionais nas unidades administradas pela autarquia. A medida é válida até a próxima terça (24) e pode ser prorrogada. O anúnciou também foi proferido, em uma rede social, pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Com isso, os parques nacionais no Ceará, localizados em Jericoacora e Ubajara, também terão a atividade suspensa.

A medida visa conter a crise do Covid-19 e segue determinação do Ministério da Saúde. “Considerando a classificação da situação mundial do novo coronavírus, o ICMBio suspende, por determinação do Presidente da República, a visitação pública em todas as unidades de conservação federais pelo período de uma semana, a contar da presente data (17), podendo haver prorrogação”, informou, em nota, a autarquia.

Ainda conforme a nota, “a medida atende orientações do Ministério da Saúde e visa contribuir para a segurança da população neste momento em que é necessário evitar aglomerações”.

Parques Nacionais

Em toto o País, existem 73 parques nacionais administrados pelo ICMBio, sendo 42 abertos para a visitação do público. No caso do Ceará, as duas unidades permitem visita. Em Ubajara, o parque nacional fica localizado nos municípios de Ubajara,Tianguá e Frecheirinha. Segundo o ICMBio, nos períodos do Carnaval, em fevereiro, e Semana Santa, em abril, o parque chega a receber 1.500 visitantes por dia.

O bondinho de Ubajara é um dos principais atrativos turísticos do Estado Foto: Tuno Vieira

No caso de Jericoacoara, no município de Jijoca, a Prefeitura pediu que o turista com viagem marcada à cidade adie o deslocamento. “Todos os cuidados devem ser tomados para evitar o risco de contágio ou transmissão do coronavírus, saúde sempre em primeiro lugar”, pediu, em nota divulgada ontem (16).

“Pequenos negócios locais, restaurantes, hotéis, pousadas, agências de turismo, passeios turísticos e muitos outros empregos dependem de você visitante. Evite o cancelamento de sua vinda à Jijoca de Jericoacoara, prefira adiar para aproveitar as emoções e belezas naturais do nosso paraíso!”, finaliza.

Ceará

Até a última atualização, o Ceará possuía 11 casos confirmados da doença, segundo a Secretaria da Saúde (Sesa). No domingo (15), eram três confirmações, número que foi a 11 na terça (16). Nesta quarta-feira (18), no entanto, os deputados estaduais Júlio César Filho (Cidadania) e Leonado Araújo (MDB), foram diagnosticados com coronavírus. A informação foi divulgada pelas redes sociais e a Assembleia Legislativa anunciou que irá adotar medidas de prevenção.