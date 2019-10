Vídeo de objetos se movendo 'sozinhos' em Hospital de Iguatu viraliza na cidade e intriga moradores

Imagens feitas por um funcionário dentro do Hospital Regional de Iguatu, na Região Sul do Ceará, que mostram objetos se movendo "sozinhos" dentro da unidade estão intrigando moradores da cidade e populares na internet. Os vídeos mostram uma lixeira, um suporte para soro e um cilindro de oxigênio se movimentando, supostamente, sem a intervenção de alguém.

O funcionário da instituição confirmou à reportagem ter presenciado os eventos, mas não quis dar entrevista. A reportagem entrou em contato com o Hospital de Iguatu, mas os responsáveis pela unidade não quiseram se pronunciar sobre o caso.

As imagens mostram os três objetos se movendo dentro de uma ala em que pacientes estão internados. Ao lado da cama de um dos pacientes um cesto de lixo se movimenta e é arrastado, e um suporte de soro também se move em direção ao leito.

Em um terceiro vídeo, as imagens mostram um cilindro de oxigênio balançando entre os leitos. Nos três vídeos não é possível ver se há alguma pessoa manuseando os objetos.

As versões dos moradores

Moradores de Iguatu têm opiniões diferentes sobre o assunto. Um taxista que mantém ponto de táxi em frente ao hospital acredita no evento misterioso e afirma já ter ouvido histórias curiosas sobre o local. “Não é a primeira vez não. Tem um quarto ali que ele é fechado e ninguém entra, e a luz acende sozinha e apaga”, comenta.

O estudante Mateus de Souza considera o caso “uma coisa muito inusitada”. “Assim, não quis acreditar de primeiro momento, mas é uma coisa bem bizarra pra mim, como iguatuense, acontecer um fato desse no nosso hospital”, diz.

Já o estudante Marcos Martins não descarta a possibilidade de o caso ser real. “Eu acho que tudo pode acontecer, acho que tudo é possível, então não podemos descartar a hipótese”, manifesta.

Especialista acredita que espíritos se comunicam

Para o pesquisador em ufologia e eventos paranormais, Weliston Paiva, pode se tratar, de fato, de eventos sobrenaturais. “O corpo humano é dotado de duas partes. Nós temos uma parte matéria, que é o corpo em si, e temos a parte energética que comanda todos os sistemas, que nós podemos chamar de espírito ou então corpo mental”, expõe o pesquisador. Ele acredita que espíritos de pessoas que faleceram no hospital podem permanecer no local por algum tempo. O especialita também levanta a hipótese de que espíritos dos pacientes ainda internados, e fora do estado de consciência, possam estar querendo se comunicar de alguma forma.

“Observei que tinham ali pessoas desacordadas. Ou seja, poderiam estar em coma induzido, sob algum tratamento de medicamento, ou então apenas dormindo. E, neste momento, às vezes, o espírito é liberado do corpo, e aí ele vai trafegar em outras dimensões. Nesse caso, eles poderiam estar naquela dimensão do hospital e ficaram eufóricos com aquela situação. Ou seja, eles vendo que existia ali os corpos deles, e que estavam vendo o ambiente hospitalar de uma outra maneira, de uma outra realidade, quiseram manifestar, expressar o que tavam vendo. E encontraram como? Movimentando aqueles objetos”, explana Paiva.