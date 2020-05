Teto de Câmara Municipal de Tianguá desaba após chuva na Ibiapaba; ninguém se feriu

O teto do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Tianguá, na região da Ibiapaba, não resistiu às chuvas que banharam a região com ventos fortes e desabou na noite deste domingo (24). O prédio, de infraestrutura antiga, já apresentava rachaduras e se encontrava interditado pela Defesa Civil do Município desde 8 de maio. Por conta disso, ninguém estava no local no momento do desabamento, que não deixou feridos.



O prédio foi interditado após um laudo de vistoria técnica que constatou a situação, no início do mês. “Tem uma estrutura bem antiga. Foi construído em meados de 1966”, explica o presidente da Casa, Cléber Fontenele. “Há alguns dias foram detectadas rachaduras na parede externa e o muro, que dá acesso ao Plenário, estava cedendo. Chamamos os responsáveis para dar uma olhada e notaram que aquilo era um fato bastante preocupante”, ressalta.

Segundo Fontenele, devido a pandemia, as sessões que aconteciam no Plenário estão ocorrendo de forma remota, o que diminuiu o acesso à estrutura que desabou. “Quando formos realizar as sessões presenciais, faremos em um anexo, próximo daqui, onde fica guardado os arquivos, os documentos, enquanto se soluciona a questão do prédio atual”, explica.

O presidente da Câmara de Vereadores, no entanto, não soube precisar quando as obras para recuperação do imóvel terão início.

Funceme

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu apenas 0.6 milímetros entre as 7 horas de ontem e 7 horas de hoje (25), em Tianguá. Nas cidades vizinhas, no entanto, o órgão detectou maiores volumes. Em Viçosa do Ceará, a cerca de 30 km, choveu 17,6 mm. Ao todo, seis das 10 cidades que compõem a Macrorregião da Ibiapaba registraram precipitações. Na manhã desta segunda, Tianguá ainda apresentou ventos de 16 km/h, segundo o Portal Clima Tempo.



Para esta segunda-feira, a Funceme prevê nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões do Ceará. Para amanhã (26), deve haver predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada na região Jaguaribana, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva, conforme previsão do órgão. Já para quarta (27), há a possibilidade de chuva na faixa litorânea do Estado.