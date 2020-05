Taxista é autuado em flagrante por realizar transporte de passageiros entre Sobral e Fortaleza

Um taxista que atua no município de Sobral, na região Norte, foi autuado em flagrante, na manhã desta segunda-feira (25), por realizar o transporte de passageiros entre Sobral e Fortaleza. A ação descumpre as medidas de isolamento social dos decretos estadual e municipal de combate ao coronavírus e foi denunciada pela população por aplicativo de mensagens. O homem foi levado à Delegacia Regional de Sobral e autuado pela Coordenadoria Municipal de Trânsito da cidade, com apoio da Polícia Militar.



“Recebemos prints de conversas e divulgações em redes sociais do serviço, que oferecia além do transporte de passageiros, frete para cargas entre os dois Municípios”, informou o coordenador de Trânsito, Julif Guedes. “Realizamos uma investigação e solicitamos o apoio da PM para realizar a abordagem. O motorista foi encaminhado para a delegacia e lá foram realizados os devidos procedimentos”.



Covid-19



Sobral tem 1.595 casos de Covid-19 e 45 óbitos, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde neste domingo (24). Por ser a cidade do interior com maior número de infectados, a Prefeitura vem adotando medidas mais rígidas para conter o avanço do vírus. Na manhã de hoje (25), foi anunciada a prorrogação do decreto que endurece o isolamento social em Sobral.



As novas determinações têm validade até 1º de junho e regulamentam a comercialização de produtos não essenciais. Segundo o decreto, estes estabelecimentos só poderão comercializar seus produtos por delivery (serviço de entrega). Além disso, ficou proibido o atendimento por meio de drive-thru em todas as atividades, na cidade.



Além da fiscalização de transportes irregulares, o Município realiza barreiras de controle de acesso nas entradas e saídas de Sobral. O patrulhamento é feito para coibir circulação de veículos não autorizados. Também são feitas a organização da população nas áreas bancárias e fiscalização para garantir que as medidas do decreto emergencial sejam cumpridas.