Solonópole e Cedro registram as maiores chuvas em 24 horas

Os municípios de Solonópole, no Sertão Central, e Cedro, no Centro Sul, registraram os maiores acumulados de chuvas nas últimas 24 horas no Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados parciais foram divulgados às 7h45 deste domingo (24).A previsão para hoje é de céu nublado em todas as regiões do Estado.

Solonópole registrou o maior volume, com 122 milímetros, enquanto em Cedro, a precipitação foi de 115,3 milímetros.

Previsão do Tempo

De acordo com os dados da Funceme, a previsão para este domingo é de céu nublado com eventos de chuva. Para a segunda-feira (25) é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do Estado.

Veja lista das 10 maiores chuvas por posto

1-Solonópole (Posto Açude Tigre): 122 mm

2-Cedro (Posto Ematerce): 115,3 mm

3-Coreaú (Posto Sítio Urubu): 108 mm

4-Abaiara (Posto Abaiara): 105 mm

5-Aurora (Posto Sítio Tipi): 96,7 mm

6-Aurora (Posto Santa Vitória): 94,6 mm

7-Juazeiro do Norte (Posto Vila São Gonçalo): 78,5 mm

8-Mombaça (Posto Boa Vista): 75,4 mm

9-Piquet Carneiro (Posto Ibicuá): 70 mm

10-Bela Cruz (Posto Prata): 65 mm