Residências são ameaçadas por incêndio em área de vegetação em Várzea Alegre

Moradores do bairro Senharol, no município de Várzea Alegre, ficaram assustados com a ameaça das casas serem atingidas por um incêndio em uma área de vegetação. O fogo começou na noite desta segunda-feira (26) e está se espalhando rapidamente pela mata.

Segundo o tenente-coronel Nijair Pinto, do Corpo de Bombeiros de Iguatu, a rápida propagação é por causa dos ventos fortes que atingem a região.

Moradores tentaram controlar o fogo para proteger as casas, antes da chegada dos bombeiros. Há relatos de que o incêndio já tenha atingido plantações de sítios que ficam próximos ao local.

De acordo com tenente-coronel Nijair, uma guarnição foi enviada ao local e os trabalhos estão concentrados na área residencial. Caso necessário, outras equipes dos bombeiros serão enviadas para dar reforço no combate ao fogo.