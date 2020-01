Principal via de acesso ao Aeroporto de Juazeiro do Norte será interditada nesta terça-feira (28)

A Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro do Norte (Seinfra) comunicou que a Avenida Virgílio Távora, principal via de acesso ao Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, será interditada, a partir desta terça-feira (28). A ação acontece para a construção de uma ponte sobre o Riacho das Timbaúbas. A obra tem o prazo previsto de cinco meses para sua conclusão.

A avenida será interditada a partir das 7h da manhã, no trecho que compreende a Rua Juazeiro do Norte e a Avenida José Bezerra. Uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) estará orientando os motoristas para buscarem vias alternativas para se deslocarem, principalmente entre os bairros Vila Fátima e Aeroporto.

Equipamentos Públicos

Ao todo, serão construídas cinco pontes sobre o Riacho das Timbaúbas. A primeira delas, na Rua Domingos Sávio, já foi inaugurada no mês dezembro. Já as estruturas nas ruas Vereador Antônio Braz e Madre Nely Sobreira já foram liberadas para o tráfego de veículos e pedestres.

As próximas a serem construídas são as da Avenida Virgílio Távora e, na sequência, da Rua Rui Barbosa. Somados a ponte na Rua Madre Ney Sobreira, o investimento é de R$ 2.823.214,84.

As obras visam melhorar as condições de tráfego tanto para veículos como pedestres, assim como a urbanização do entorno das localidades. O projeto inclui iluminação da área, sinalização e drenagem em alguns pontos. O projeto beneficia, principalmente, os bairros Timbaúbas, Pio XII, Limoeiro, Vila Fátima.