Ônibus clandestino é interceptado em Nova Olinda

Um ônibus clandestino com aproximadamente 45 passageiros foi flagrado circulando em Nova Olinda, na região do Cariri, na tarde desta terça-feira (5). O veículo saiu de São Paulo e tem como destino o município de Iguatu, na região Centro-Sul. Uma equipe Vigilância Sanitária abordou todos os ocupantes e, como nenhum deles apresentou sintomas da covid-19, autorizou que seguissem em viagem.

O ônibus trafegava pela CE-292 quando, por volta das 14h40, foi abordado pela barreira sanitária na entrada de cidade de Nova Olinda. Segundo a secretária de Saúde de Nova Olinda, Kaline Cavalcante, os profissionais orientaram os passageiros e checaram a temperatura de todos eles. “Ninguém desceu no município, então ele seguiu”, conta.

Os passageiros, em sua maioria, são cearenses que residiam em São Paulo e estavam retornando aos seus municípios de origem.

A Polícia Militar e o Departamento Municipal de Trânsito de Nova Olinda (Demutran) também estiveram no local. Os agentes de trânsito não encontraram nenhuma irregularidade na documentação do veículo e do motorista.

O condutor não foi autuado em flagrante pelo descumprimento de Decreto Estadual número 33.519, por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Em outros casos, o veículo foi apreendido e feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

De acordo com a Polícia, o motorista não foi autuado, porque a Vigilância Sanitária autorizou a liberação do veículo, que foi proibido de entrar na cidade, passou por um desvio e foi escoltado para garantir que nenhum passageiro descesse no Município.

A Secretaria de Saúde de Nova Olinda está tentando contato com a Vigilância Sanitária de Iguatu para informá-la sobre a chegada deste ônibus, que deve acontecer ainda da tarde de hoje.