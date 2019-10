Motorista de van morre após derrubar muro de transportadora em Juazeiro do Norte

Um acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (9) deixou uma pessoa morta, no município de Juazeiro do Norte, a 491 km de Fortaleza. Segundo o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) a vítima identifcada como Odirlei Fernandes Cassiano, de 41 anos, trafegava pela Avenida Manoel Coelho de Alencar, no Bairro Leandro Bezerra de Menezes, quando perdeu o controle do automóvel, bateu em um muro e só parou dentro do terreno de uma transportadora.

O motorista, que estava sozinho no automóvel, não resistiu aos ferimentos e morreu. O Demutran chegou ao local às 6h40 e orientou o fluxo de veículos no trecho. O órgão informou que a vítima trabalhava como motorista de van.