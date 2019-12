Menino de 5 anos morre após sofrer choque elétrico em Coreaú, no Ceará

Uma criança de 5 anos morreu após tentar cortar o fio de um ventilador com uma tesoura na tarde deste sábado (30), no município de Coreaú, no interior do Ceará. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), o menino, identificado como Pedro Ryan Araújo Rodrigues, recebeu uma descarga elétrica. Ryan chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Coreaú, mas não resistiu.

De acordo com a avó de Ryan, Rosa Araújo, momentos antes do choque, a mãe da criança o deixou em um quarto, acompanhado da irmã de dois anos. Eles estavam na casa da avó quando o acidente aconteceu.

"Foi tudo um silêncio. Ninguém ouviu nada, ninguém ouviu queda, ninguém ouviu zoada de ventilador, um silêncio total. Quando a gente 'arribou' ele já estava branco, todo molinho. Os médicos fizeram reanimação nele, mas ele não reagiu", disse a avó Rosa Araújo.

Segundo a avó, depois de algum tempo no quarto, a irmã de Ryan apareceu na cozinha chorando e a mãe foi até o quarto, quando viu o garoto caído ao chão. Rosa Araújo também conta que não sabe onde a criança encontrou a tesoura e que nenhum dos familiares percebeu que ele estava com o objeto.

"Não sei onde ele arranjou a tesoura. Ele cortou ainda um pouco, ninguém sabe. Sei que os três dedinhos dele estavam danificados. Ninguém sabe onde. Ninguém viu essa tesoura, ninguém viu", lamentou a familiar.

Pedro Ryan era uma criança alegre e brincava com todos ao redor, segundo a avó dele. O corpo da vítima foi velado na casa da avó e é enterrado neste domingo (1º), em um cemitério em Coreaú.