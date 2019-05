Mais Médicos abre novo edital com 245 vagas para o Ceará; inscrições ocorrem até 29 de maio

O Ministério da Saúde (MS) abriu inscrições para a nova etapa do Programa Mais Médicos, que prioriza municípios com altos índices de vulnerabilidade social. Os candidatos podem se inscrever entre os dias 27 e 29 de maio, pela internet. São 245 vagas em 105 municípios do Ceará. Os médicos participantes recebem bolsa-formação mensal de R$ 11.865,60.

Em todo o país, são cerca de 2 mil vagas. Os profissionais devem atender as populações de áreas historicamente com maiores dificuldades de acesso, a exemplo das ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas, além das que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os médicos devem começar a atuar na Atenção Primária desses municípios a partir de junho.

Segundo o MS, a prioridade é para participação de médicos formados e habilitados com registro em qualquer Conselho Regional de Medicina do Brasil. Também vão ser levados em conta critérios de classificação como títulos de especialista e/ou residência médica em medicina da família e comunidade.

Documentação pela internet

Os candidatos devem acessar o Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), para renovação ou adesão às vagas e, em seguida, confirmar a participação. Toda a documentação dos médicos terá que ser enviada ao Ministério no ato da inscrição, pela internet.

Vagas remanescentes

Casa haja vagas remanescentes dessa 1ª etapa, as oportunidades serão estendidas, em um segundo chamamento público, aos profissionais brasileiros formados em outros países e que já tenham habilitação para o exercício da Medicina no exterior.

Confira os municípios e a quantidade de vagas: