Mães de bebês prematuros aderem à campanha de conscientização contra coronavírus em Sobral

Ficar em casa e tomar todos os cuidados para frear a transmissão do novo coronavírus (Covid-19). A recomendação do Governo do Estado com base na Organização Mundial da Saúde (OMS) ganhou, nos últimos dias, adeptos de diversas idades. Na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, região Norte do Estado, não foi diferente. Aderindo à campanha de conscientização, mães de bebês prematuros internados usaram placas para ressaltar a importância das pessoas continuarem em casa em meio à pandemia.

A ação aconteceu no início da semana e contou com a participação de quatro mães de bebês internados e equipe médica. Com mensagens do tipo “Pelos prematuros, fica em casa”, a campanha foi divulgada nas redes sociais da unidade.

Segundo a coordenadora de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal II, Renides Brasil, comenta que a ação é importante no processo de conscientização. “O isolamento social é uma forma coletiva de protegermos a nós mesmos, e acima de tudo os outros”, explica a enfermeira.

Suênia Évelyn, enfermeira residente da unidade, explica que os prematuros se enquadram no grupo de risco por terem o sistema imunológico ainda baixo, o que exige atenção redobrada. “Temos todo o aporte de Equipamento de Proteção Individual para fazer o manuseio dos bebês”, avalia.

“Também estamos sempre orientando as mães no manuseio das crianças. A principal prevenção é a lavagem das mães e uso de máscaras. A gente tem feito isso.”

Campanha

Também com o objetivo de diminuir o contágio e utilizando as redes sociais como ferramenta de divulgação, equipes dos hospitais administrados pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) estão promovendo uma campanha nas redes sociais pedindo que a população permaneça em casa. No Hospital Regional Norte (HRN), por exemplo, as equipes deram o recado à população. "Estamos aqui por vocês. Por favor, fiquem em casa por nós".

No Hospital Regional do Cariri (HRC), unidade referência para os casos graves da Covid-19, que atende a um universo de cerca de 1,5 milhão de habitantes dos 45 municípios da região do Cariri, os profissionais também se mobilizaram. A situação se repetiu no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), unidade também de referência para os casos complexos da doença.