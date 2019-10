Mãe de jovem eletrocutada diz que causa da morte "foi peça danificada em extensão"

A mãe da recepcionista Fabiana Lucas de Sousa, 34 anos, morta após receber uma descarga elétrica na tarde deste domingo (13), na zona rural de Sobral, afirmaram que a causa da morte teria sido uma peça danificada em uma extensão que ligava a máquina de lavar. O acidente aconteceu por volta das 15h30 quando a vítima, que trabalhava em uma escola de Sobral, na região Norte do Estado, tentou ligar uma máquina de lavar, na casa de seus pais, na localidade de Recreio Rafael Arruda. A peça danificada teria transferido a descarga elétrica diretamente ao corpo da recepcionista.

A mãe de Fabiana, Margarida Raimunda, encontrou a filha já sem vida ao lado do equipamento. A extensão elétrica, usada para ligar a máquina de lavar, ainda estava colada ao corpo da mulher. A mãe conta que, ao sentir a demora da filha, decidiu ir ao quintal da casa., lembra. Fabiane foi levada ao Hospital Municipal Senador Carlos Jereissati, no município de Mucambo, mas já chegou sem vida ao local.Graziane Araújo, condutor da ambulância que prestou os primeiros atendimentos, relata que ainda foram feitos os procedimentos de massagem cardíaca, mas sem sucesso.. Ainda segundo ele, a recepcionista apresentava marcas de queimaduras nas mãos e nos braços.

Família

O pai de Fabiane, Antônio Lucas, diz que a filha morava em Sobral, mas visitava com frequência a família. Ainda abalado, ele lembra que ela era “uma menina educada, que se expressava muito bem”. Ela trabalhava em um colégio em Sobral, que divulgou nota de pesar pelo falecimento.

A irmã, Claudia Lucas, também recorda os bons momentos com Fabiane: “Ela era muito apegada com o cachorro, com a sobrinha. Não só a família, mas todos os amigos estão muito abalados”. Segundo a família, o enterro está previsto para acontecer às 17 horas, na própria cidade.