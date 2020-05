Juazeiro do Norte registra mais dois óbitos por Covid-19

A Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte confirmou mais dois óbitos por covid-19 no Município, na noite de ontem (11). Com isso, a terra do Padre Cícero alcança seis óbitos. Até agora, são 36 casos confirmados da doença, sendo 13 recuperados, cinco pacientes internados e 12 em isolamento domiciliar.

A primeira morte trata-se de um homem, de 77 anos, que tinha doença cardiovascular crônica e que já havia recebido o resultado positivo do exame para Covid-19. Ele faleceu neste domingo (10), no Hospital Regional do Cariri (HRC).

O segundo caso foi confirmado no início da noite desta segunda, após a divulgação do boletim oficial da Prefeitura. O paciente residia no Município. Trata-se de um homem de 80 anos, com comorbidades. O óbito ocorreu no domingo (10). O paciente estava internado em Acopiara.

Até a tarde desta segunda-feira, Juazeiro do Norte contabilizava 311 pacientes notificados, dos quais 28 são casos suspeitos que estão aguardando os resultados dos exames. Os outros 248 casos foram descartados.

Assistência

Maior município do interior do Estado com cerca de 270 mil habitantes, Juazeiro do Norte sedia o Hospital Regional do Cariri, referência para a população de 1,5 milhão de pessoas em outros 44 municípios do Cariri e Centro-Sul. O equipamento conta com 35 leitos de UTI, que podem ser ampliados para 60.

Paralelo a isso, a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte está concluindo a readequação do prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Lagoa Seca para atender até 30 pacientes com novo coronavírus, incluindo 10 em estado grave. O Município também contará com hospital de campanha, que será instalado no Ginásio Poliesportivo, onde serão abertos 88 leitos.