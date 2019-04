Itapipoca, no Litoral Oeste, registra maior chuva do Ceará entre quarta (22) e quinta-feira (23)

Itapipoca, situada no Litoral Oeste, registrou, no intervalo entre as 7h desta terça (23) e as 7h desta quarta-feira (24), a maior precipitação do Ceará, segundo balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Naquele município, foi registrada chuva de 50,4 milímetros no posto pluviométrico Praia da Baleia.

Em seguida aparece Pacoti, no Maciço de Baturité, que recebeu 42,6 milímetros.

A previsão da Funceme para quarta-feira indica, nebulosidade variável com com eventos de chuva na faixa litorânea, Ibiapaba e também no Maciço de Baturité. Nas demais macrorregiões, as condições de tempo apontam para chuvas isoladas. Para esta quinta-feira (25), a previsão, neste momento, é de nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte e, no sul, possibilidade.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(133 postos com chuva de 162 informados)

Itapipoca (Posto: Praia Da Baleia) : 50.4 mm Pacoti (Posto: Pacoti) : 42.6 mm Cariús (Posto: Sao Sebastiao) : 40.0 mm Tauá (Posto: Taua) : 37.0 mm Tauá (Posto: Vera Cruz) : 36.0 mm Jucás (Posto: Jucas) : 35.0 mm Cariús (Posto: Carius) : 33.0 mm Lavras Da Mangabeira (Posto: Lavras Da Mangabeira) : 32.5 mm Cariús (Posto: Angico) : 32.0 mm São Benedito (Posto: Sao Benedito) : 30.2 mm

Situação dos Açudes

Apesar das chuvas, os maiores açudes do Ceará seguem em situação crítica. O Castanhão, principal reservatório a abastecer a Grande Fortaleza, tem apenas 5,30% da capacidade máxima. Já o Orós, segundo maior açude do estado, tem 8,64% do volume máximo., segundo o Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).