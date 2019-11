Hospital Regional do Sertão Central está com seleção aberta para 14 cargos

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, está com vagas de nível médio/técnico e superior abertas para 14 cargos. As oportunidades tem o objetivo de formar um cadastro de reserva para o eventual surgimento de vagas no quadro de colaboradores do hospital. As inscrições ficam abertas até dia 2 de dezembro. Os interessados devem fazer sua inscrição através de formulário disponível na Internet.

A seleção contemplará os respectivos cargos: técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, enfermeiro estomoterapeuta, fonoaudiólogo, médico anestesiologista, médico clínico (diarista), médico clínico (plantonista), médico endoscopia digestiva, médico ginecologista obstetra, médico infectologista, neurologista, pediatra, médico intensivista (adulto) e médico intensivista (neonatal).

> Confira o edital

O Hospital é considerado de alta complexidade e atende mais de 631 mil habitantes de 20 municípios da macrorregião de Saúde do Sertão Central.