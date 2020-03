Homem morre afogado ao tentar atravessar passagem molhada em Tarrafas

Um homem de 54 anos morreu afogado, na tarde desta terça-feira (17), no município de Tarrafas, no Sul do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, Antônio Teixeira tentava atravessar um grupo de três mulheres quando sua canoa encalhou em uma manilha, na passagem molhada do Rio Bastiões.

O secretário de Obras do Município, Ananias Alcântara de Araújo, explicou que as "três mulheres que também estavam no barco foram socorridas ao hospital, mas o corpo de Antônio Juraci [como a vítima é conhecida] não foi encontrado". Elas tiveram apenas ferimentos leves.

O corpo da vítima foi localizado horas depois por moradores da localidade. A vítima estava preso à manilha. "Foi uma fatalidade. Ele era experiente", pontuou Ananias. Esta foi a primeira morte por afogamento registrado no Município que, nos últimos dias, recebeu intenso volume de chuva. No início da semana, estradas vicinais da cidade foram destruídas.

"Três comunidades foram mais afetadas. Nos sítios Imbuzeiro, Logradouro e Cachoeira, as pessoas ficaram ilhadas", completou Ananias Alcântara.

Ainda conforme a secretaria de Obras de Tarrafas, nenhuma família está desabrigada. Casas e comércios que foram alagados, na segunda-feira, dia 16, já foram limpos. No início da semana, a chuva foi de 170 milímetros.