Granja instala seis cabines de testes rápidos para detecção do novo coronavírus no município

A Prefeitura de Granja, na região Norte do Estado, implantou neste semana, seis cabines com testes rápidos para identificação do novo coronavírus em funcionários públicos de serviços essenciais. Entre as medidas para diminuir a propagação da Covid-19, foram adquiridos seis totens que são equipamento com saídas de álcool em gel e oito máquinas de borrifação para limpeza das vias públicas.

Quem for realizar o exame deve posicionar o braço nos espaços da cabine por onde o profissional da saúde consegue colher as amostras de sangue. Os equipamentos são isolados por um tela de acrílico como forma de evitar a contaminação pelo novo coronavírus durante o processo.

No Município já foram registrados dois óbitos e 35 casos confirmados da doença até esta terça-feira (19), conforme a plataforma IntegraSUS. Outros 13 pacientes receberam alta médica e 19 casos estavam em investigação.

As máquinas de borrifação devem ser usadas pelos agentes de combate a endemias para desinfectação dos espaços com maior movimento de pessoas como bancos, comércios essenciais e unidades de saúde. O Município também adquiriu quatro ambulâncias para reforçar o atendimento de saúde na região.