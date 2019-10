Grande redemoinho se forma em Santana do Acaraú e assusta moradores

Moradores do bairro João Alfredo, em Santana do Acaraú, na região Norte do Estado, se surpreenderam com um grande redemoinho de poeira que se formou no fim da tarde de quinta-feira (17). Vitor Hugo Oliveira estava em uma topique e filmou o fenômeno.





“Todo mundo do veículo reagiu com muita surpresa, mas não chegaram a ficar com medo”, contou. Ainda segundo ele, o redemoinho durou cerca de três minutos. “Não estava ventando na hora. Ele se formou e movia-se bem devagar, quase parando”, descreveu.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o fenômeno observado no vídeo trata-se de um “dust devil”, um redemoinho de poeira que se forma quando o “ar quente, bem localizado, sobe de forma rápida, na atmosfera, ganhando rotação e absorvendo, pela diminuição da pressão no seu interior, o que está ao redor, principalmente a poeira próximo a sua base dele”.

Ainda conforme o Instituto, “esta poeira sugada é levantada, em rotação, acompanhando o fenômeno, e tornando-o visível”.

No último dia 30 de setembro, o mesmo fenômeno foi observado no Sítio Fomento, na cidade de Iguatu. O registro foi feito por moradores. Em ambos os casos, ninguém ficou ferido. Apesar disso, a Funceme alerta que esses fenômenos oferecem, sim, algum risco.

A inalação da poeira e o contato dela com os olhos pode trazer desconforto. Há, ainda, o perigo de algum objeto, como pequenos galhos, ser arrastado pelo “dust devil” e ferir quem esteja próximo. Por isso, a orientação é não se aproximar desses redemoinhos.