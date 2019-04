Fim de semana será de nebulosidade variável com chuvas em Fortaleza, diz Funceme

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para a tarde e noite de sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14) é de nebulosidade variável com possibilidade de chuvas nos litorais de Fortaleza e Pecém, além de eventos nas demais macrorregiões.

Segundo a Funceme, existem nuvens sobre o Ceará, principalmente no noroeste do Estado. Os modelos numéricos de previsão indicavam precipitações na faixa litorânea já no início da manhã de sexta, porém, alterações atmosféricas como a direção dos ventos, padrão de umidade mais seco e ainda a diminuição da atividade convectiva – processo físico que é um fator importante para a formação de nuvens de chuva – interferiram nos resultados. “Nós observamos que há nuvens sobre todas as macrorregiões do Ceará, principalmente no noroeste do Estado. Há ainda nuvens deslocando-se do leste da região Nordeste para a porção do continente”, afirmou o meteorologista da Funceme Raul Fritz.

Nas outras regiões do Ceará, de acordo com o órgão meteorológico, as precipitações deverão atingiram entre 5% e 20% das áreas sobre previsão. Já nas demais indicadas com eventos, as precipitação deverão atingir mais de 50% do território.

Sábado e domingo

Para o sábado e o domingo, a previsão, é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as macrorregiões. A Funceme reforça que isto não indica que as precipitações chegarão a todos municípios, obrigatoriamente.

Balanço

Entre as 7h desta quinta (11) e as 7h de sexta, a rede de observadores informou registros de chuvas em, pelo menos, 99 municípios. Os maiores acumulados foram em Cariré (79 mm), São Gonçalo do Amarante (76 mm) e Granja (72,8 mm).