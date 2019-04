Cariré registra maior chuva das últimas 24 horas; Chove em mais de 90 cidades

Balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã desta sexta-feira (12), apontou que entre o início de quinta-feira (11) e esta sexta, o município de Cariré, na Região Norte do Ceará, registrou os maiores números de chuva no Estado: foram 79 mm.

Em seguida aprecem as cidades de São Gonçalo Do Amarante (Posto: Croata), com 76 mm; Granja (Posto: Granja), com 72,8 mm; e Pacatuba (Posto: Escola Prof Luiza Teodoro), com 66,3 mm.

Segundo a Funceme, existem nuvens sobre o Ceará, principalmente no noroeste do Estado, o que pode ocasionar precipitações na faixa litorânea na manhã de sexta. Porém, alterações atmosféricas, como a direção dos ventos, padrão de umidade mais seco e ainda a diminuição da atividade convectiva – processo físico que é um fator importante para a formação de nuvens de chuva – devem interferir nos resultados.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(152 postos com chuva de 165 informados)