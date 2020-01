Ex-companheiro acusado de matar professora em praça do Crato é julgado nesta sexta-feira

O julgamento de Elson Siebra de Deus, acusado de matar a professora Silvany Inácio de Souza, na Praça da Sé, no município do Crato em 2018, acontece na manhã desta sexta-feira (24) no auditório do Fórum Hermes Parahyba, no Bairro São Miguel, no Crato.

Silvany foi assassinada aos 25 anos com um tiro no peito enquanto acompanhava a festa da padroeira do município no dia 19 de agosto de 2018. A polícia afirmou na época que o ex-companheiro da vítima não aceitava o fim do relacionamento. Elson chegou a se esconder dentro de uma residência próximo da praça, no entanto, a polícia conseguiu entrar e prender o homem. Com ele, agentes de segurança apreenderam três armas.

O Conselho da Mulher do Crato organizou um protesto na frente do fórum nesta manhã. "A gente pede justiça nesse caso, e que o acusado pegue a pena máxima, por isso, estamos aqui na porta do fórum", afirmou a vice-presidente do Conselho da Mulher, Mara Guedes.

A morte da professora comoveu a cidade em 2018. Familiares e amigos realizaram ato em homenagem a Silvany, com participação de cerca de 300 pessoas.